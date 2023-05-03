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21:12 (мск), источник: ТАСС

Пригожин сообщил, что ВСУ начали контрнаступление

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Украинские войска начали контрнаступление, у них много людей и вооружения, заявил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«ВСУ начали свое контрнаступление, люди у них и снаряды в “безлимите”, — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Он добавил, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 230 метров. «[Российские силы в Артемовске] заняли площадь 54 тыс. кв. м. Под контролем противника осталось 2,64 кв. км», — сказал он.

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