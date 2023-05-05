Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

«Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить, избрать в отношении Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля», — огласила решение судья Наталья Чепрасова.
Ранее суд арестовал другую фигурантку этого дела — Евгению Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук — сценаристской.
Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела — среди прочего оно основано на многостраничной «деструктологической» экспертизе. Адвокаты называют этот термин «лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз». Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита.
Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль «Финист Ясный Сокол» был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил «Золотую маску» и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно — «как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере».
Как рассказал журналистам адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин, постановку даже показывали в воспитательной колонии № 2 УФСИН России по Томской области, администрация учреждения похвалила пьесу за поднятую тему — «пропаганду в молодежной среде экстремизма и терроризма».
За обеих фигуранток готовы были поручиться многие известные общественные деятели, среди которых Андрей Звягинцев, Константин Райкин, Олег Меньшиков, Адольф Шапиро, Максим Виторган, Ксения Собчак и другие. Тем не менее, по мнению следователя, вне стражи Петрийчук и Беркович могут скрыться от правосудия, продолжить заниматься преступной деятельностью и «создать ложные доказательства своей невиновности». Защита опровергала данные сведения, называла их безосновательными и настаивала на более мягкой мере пресечения.
Спектакль «Финист Ясный Сокол» Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, «Гоголь-центре» и работала в труппе «Седьмая студия».
* Запрещенная в России террористическая организация.