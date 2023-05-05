Источник сообщил о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 мая

«В преддверии Дня Победы участники “Артподготовки”* придумали провокационную акцию “Небесный полк”, суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, в конце апреля организаторы с подставного электронного адреса устроили массовую рассылку фейковых писем в московские образовательные учреждения с требованием привлечь к названной акции школьников, студентов и их родителей. Все они были написаны от лица правительства столицы и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк».
«В ряде регионов России — в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях прошли обыски по местам проживания активистов “Артподготовки”*. Задержано пять ее участников из числа организаторов, у них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги», — заявил источник в силовых структурах.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности», добавил он.
* Террористическое движение, запрещенное в России.