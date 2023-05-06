В «Росэнергоатоме» заявили, что прорыва дамбы Каховского водохранилища удастся избежать

Ранее Карчаа уточнил ТАСС, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление не только территории Запорожской АЭС, но и нескольких населенных пунктов Запорожской области.
«Как и прогнозировалось, удалось найти техническое решение проблемы. Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идет восстановление насосов и уцелевших труб. Воду начали спускать. Опасность затопления в значительной мере снизилась», — сказал он, ссылаясь на источники в руководстве Херсонской области.
Карчаа подчеркнул, что угроза будет устранена, когда уровень воды в водохранилище достигнет нормы.
Ранее Карчаа сообщил, что высокий уровень воды Каховского водохранилища нельзя объяснить естественными причинами, ее накапливали искусственно. В четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал ТАСС, что уровень воды Каховского водохранилища поднялся на 17 м, что на 2,5 м выше нормы. Эта ситуация, подчеркивал он, создавала риски и угрозу прорыва дамбы. Рогов отметил, что в зоне затопления могли оказаться десятки тысяч людей.