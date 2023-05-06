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01:55 (мск), источник: ТАСС

В «Росэнергоатоме» заявили, что прорыва дамбы Каховского водохранилища удастся избежать

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Опасность затопления Запорожской области из-за возможного прорыва дамбы Каховского водохранилища значительно снизилась, специалисты открыли одну из шандор для спуска воды. Об этом в пятницу сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Карчаа уточнил ТАСС, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление не только территории Запорожской АЭС, но и нескольких населенных пунктов Запорожской области.

«Как и прогнозировалось, удалось найти техническое решение проблемы. Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идет восстановление насосов и уцелевших труб. Воду начали спускать. Опасность затопления в значительной мере снизилась», — сказал он, ссылаясь на источники в руководстве Херсонской области.

Карчаа подчеркнул, что угроза будет устранена, когда уровень воды в водохранилище достигнет нормы.

Ранее Карчаа сообщил, что высокий уровень воды Каховского водохранилища нельзя объяснить естественными причинами, ее накапливали искусственно. В четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал ТАСС, что уровень воды Каховского водохранилища поднялся на 17 м, что на 2,5 м выше нормы. Эта ситуация, подчеркивал он, создавала риски и угрозу прорыва дамбы. Рогов отметил, что в зоне затопления могли оказаться десятки тысяч людей.

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