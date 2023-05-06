Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
6В Японии сакура зацвела раньше срока
13:59 (мск), источник: ТАСС

Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату»

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил готовность в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат» в ответ на соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Я уже связываюсь с его [Кадырова] представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда, по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут», — приводит в субботу слова Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции», — добавил Пригожин.

В связи с этим основатель «Вагнера» выразил уверенность, что Артемовск будет взят силами «Ахмата».

Ранее Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Пригожин до этого сообщил, что до 9 мая подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны» и сохранить личный состав от потерь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
Что изменилось в производстве серийного оружия для СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан