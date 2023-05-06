Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату»

«Я уже связываюсь с его [Кадырова] представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда, по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут», — приводит в субботу слова Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале.
«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции», — добавил Пригожин.
В связи с этим основатель «Вагнера» выразил уверенность, что Артемовск будет взят силами «Ахмата».
Ранее Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Пригожин до этого сообщил, что до 9 мая подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны» и сохранить личный состав от потерь.