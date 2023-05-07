Пожар на складах с порохом в Свердловской области угрожает соседним селам

«Здесь продолжается тушение пожара. Складские помещения удалось отстоять. Сейчас работа ведется в лесах вокруг них. Огонь надвигается в сторону сел Липовское и Колташи», — написал Карташов во «Вконтакте».
Иван Карташов дополнил, что лесоохрана и Уральская авиабаза занимаются тушением огня. По его словам, в городе Реже также наблюдается сильное задымление из-за пожара.
Вчера вечером, 6 мая, загорелись склады с порохом в поселке Первомайский. Причиной возгорания стал переход лесного пожара на помещения. Власти объявили эвакуацию местных жителей.
Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Область запросила федеральную помощь для борьбы с ними. К вечеру субботы площадь лесных пожаров в регионе составляла 33 тыс. га.