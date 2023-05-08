Умер актер и лауреат «Золотой маски» Сергей Дрейден

Сергей Дрейден (также известен по фамилии матери — Донцов) был приглашенным артистом БДТ им. Г. А. Товстоногова. Он родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске, куда из Ленинграда эвакуировали его семью.
В 1962 году Дрейден окончил актерское отделение Ленинградского института театра музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, мастерская Т. Г. Сойниковой). После этого он начал играть в Ленинградском театре эстрады миниатюр под руководством Аркадия Райкина (ныне — Театр эстрады им. А. И. Райкина). Также в 1963—1964 годах артист сотрудничал с театром «На Литейном».
В 1964 году артист перешел в Театр Комедии им. Н. П. Акимова, в котором работал в течение четырех лет. Позднее, в 1970-м году, артист вернулся в театр, с ним он сотрудничал до 1980-го года. Дрейден также играл в постановках МХТ им. А. П. Чехова, Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, театров «Et Cetera» и «Приют Комедианта». Также работал в Омском Драматическом театре.
В БДТ им. Г. А. Товстоногова Дрейден был занят в спектаклях «Отец», «Лес» и «Двенадцатая ночь». В последние годы он исполнял роль Ивана Ильича Туба в спектакле Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Эта постановка получила премию «Золотая маска» в 2022 году в номинации «Драма».
С 1960-х годов Дрейден начал сниматься в кино. С 1988 года он фигурировал в титрах как Сергей Донцов, в 2002 году вновь взял фамилию Дрейден. Актер снялся в фильмах «Папа» (2004), «Окно в Париж» (1993), «Фонтан» (1988), «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину» (2008), «О любви» (1970), сериалах «Актер» (2022), «Гибель империи» (2005) и других. Всего на счету артиста более 90 ролей в кино и спектаклях, включая озвучивание.
Дрейден получал «Золотую маску» лично за роль Адольфа в спектакле «Отец» А. Стринберга. Награду ему присудили в номинации «Лучшая мужская роль» (драма) в 2000 году. Спустя год он вновь получил ее в номинации «драматический актер» за роль в спектакле «Потерянные в звездах». В 2010 году Дрейден удостоился премии «Ника» лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Сумасшедшая помощь». В 2021 году он вновь получил ее за роль в фильме «Блокадный дневник».