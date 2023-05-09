В России выявили 2 726 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 118 случаев заражения и 28 смертей, всего с начала пандемии — 22 884 493 и 398 578 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 3 152 против 3 656 днем ранее, до 22 297 945.
За сутки в России госпитализировали 375 заболевших ковидом против 283 днем ранее (рост на 32,5%). Число госпитализаций увеличилось в 33 регионах и уменьшилось в 22, еще в 30 ситуация не изменилась.
В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 271 против 373 днем ранее, до 3 510 657. Умерли 6 заболевших (днем ранее — 8, всего с начала пандемии — 48 750). Число случаев выздоровления возросло на 373, до 3 322 785.
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 231 случай заражения и 245 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 942 266 и 1 900 410 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 7, до 37 679.