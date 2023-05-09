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11:39 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 2 726 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 726, летальных исходов из-за ковида — на 25. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: AP 2022

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 118 случаев заражения и 28 смертей, всего с начала пандемии — 22 884 493 и 398 578 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 3 152 против 3 656 днем ранее, до 22 297 945.

За сутки в России госпитализировали 375 заболевших ковидом против 283 днем ранее (рост на 32,5%). Число госпитализаций увеличилось в 33 регионах и уменьшилось в 22, еще в 30 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 271 против 373 днем ранее, до 3 510 657. Умерли 6 заболевших (днем ранее — 8, всего с начала пандемии — 48 750). Число случаев выздоровления возросло на 373, до 3 322 785.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 231 случай заражения и 245 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 942 266 и 1 900 410 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 7, до 37 679.

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