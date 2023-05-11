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05:42 (мск), источник: ТАСС

Четыре бронепоезда ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов

МОСКВА, 11 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Действующие в зоне специальной военной операции (СВО) четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск Вооруженных сил РФ при выполнении боевых задач успешно отразили все атаки украинских диверсантов. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Важнейшей боевой задачей специальных поездов “Байкал”, “Амур”, “Волга” и “Енисей” является сопровождение эшелонов с военными грузами и оперативное восстановление в случае необходимости поврежденных участков железнодорожных путей. Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — сказал он.

По словам генерала, в случае повреждения действующих железнодорожных путей восстановление разрушенных объектов и участков осуществляется специализированными подразделениями и мобильными тактическими группами.

Косенков также перечислил задачи, которые выполняют в зоне спецоперации железнодорожные войска. По его словам, это «техническая разведка, разминирование железнодорожных путей, восстановление поврежденных участков, сопровождение военных грузов, наведение переправ, расчистка завалов, выполнение земляных работ». «Работа войск в зоне СВО обеспечивает надежное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок», — добавил генерал.

По информации Минобороны, специальные бронепоезда вооружены зенитными установками ЗУ-23−2 для уничтожения воздушных и наземных целей, автоматическими гранатометами АГС-17. Они имеют средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств, а также дроны для ведения разведки маршрутов движения. Боевые расчеты поездов имеют штатное стрелковое оружие.

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"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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