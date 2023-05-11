Четыре бронепоезда ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов

«Важнейшей боевой задачей специальных поездов “Байкал”, “Амур”, “Волга” и “Енисей” является сопровождение эшелонов с военными грузами и оперативное восстановление в случае необходимости поврежденных участков железнодорожных путей. Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — сказал он.
По словам генерала, в случае повреждения действующих железнодорожных путей восстановление разрушенных объектов и участков осуществляется специализированными подразделениями и мобильными тактическими группами.
Косенков также перечислил задачи, которые выполняют в зоне спецоперации железнодорожные войска. По его словам, это «техническая разведка, разминирование железнодорожных путей, восстановление поврежденных участков, сопровождение военных грузов, наведение переправ, расчистка завалов, выполнение земляных работ». «Работа войск в зоне СВО обеспечивает надежное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок», — добавил генерал.
По информации Минобороны, специальные бронепоезда вооружены зенитными установками ЗУ-23−2 для уничтожения воздушных и наземных целей, автоматическими гранатометами АГС-17. Они имеют средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств, а также дроны для ведения разведки маршрутов движения. Боевые расчеты поездов имеют штатное стрелковое оружие.