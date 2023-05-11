Обстреливаемые ВСУ районы покинули около 12 тыс. жителей Запорожской области

«Порядка 4 тыс. человек прибыли в город Бердянск. Это граждане, которые приехали организованно на автобусах. В первую очередь дети с родителями или сопровождающими лицами, пожилые люди, пациенты медицинских учреждений. Всего около 12 тыс. человек: 4 тыс. прибывших в Бердянск, 8 тыс. выехавших самостоятельно», — сказал Толмачев.
Он уточнил, что власти в случае активизации боевых действий на линии соприкосновения готовы вывозить жителей региона в Крым и Ростовскую область, созданы резервы транспорта, но пока такой необходимости нет. «Такого, чтобы они [ВСУ] пошли, и наши мероприятия по добровольному и временному перемещению [населения] нужно было как-то еще усиливать, пока такого мы не видим. Если мы понимаем, что будет усугубление обстановки, и нам потребуется более интенсивно проводить эти мероприятия, то люди поедут на Крым и на Ростов. Для этого тоже все готово, как с точки зрения транспорта, так и переговоров с принимающими сторонами», — добавил Толмачев.
По его словам, созданы резервы по транспорту и местам для проживания перемещенных жителей области. «Пункты размещения нами задействованы пока только в городе Бердянске, зарезервированы в Приморске, Кирилловке, Мелитополе. В самом Бердянске мы готовы разместить до 20 тыс. человек. Зарезервировали автобусы, нужное количество автобусов у нас есть, чтобы не за 4 дня 4 тыс. вывезти, а в день по 8−9 тыс. вывозить с северных территорий», — сказал заместитель губернатора.
5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов региона временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что могут быть перемещены около 70 тыс. человек.