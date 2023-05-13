11:31 (мск), источник: ТАСС
В ЛНР сообщили о применении ВСУ ракет Storm Shadow при обстреле Луганска
О передаче этих ракет Киеву ранее объявила Великобритания.
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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Луганска в пятницу применили крылатые ракеты Storm Shadow, о передаче которых Киеву днем ранее объявила Великобритания. Об этом сообщило в субботу представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По уточненной информации, 12 мая 2023 г. во время ракетного обстрела г. Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
В пятницу ВСУ выпустили по Луганску две крылатые ракеты, в результате обстрела пострадали шестеро детей. Представительство ЛНР в СЦКК в предварительном порядке сообщило в пятницу, что украинцы могли применить оперативно-тактический комплекс «Гром». Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил в четверг, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.