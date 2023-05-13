В Брянской области упал вертолет

Принадлежность вертолета и информация о пострадавших уточняется, сообщил собеседник ТАСС.
По данным телеграм-канала Baza, перед падением вертолет «долго кружил» над городом, после чего упал в частном секторе. Как пишет Mash, на месте падения начался сильный пожар.
В телеграм-канале «Подслушано Клинцы» выложили несколько видеозаписей очевидцев инцидента. В частности, на одном из видео слышен взрыв во время полета вертолета. В другом ролике запечатлен момент падения загоревшегося вертолета. Лопасть вертолета упала на дорогу. На месте крушения виднеется столб дыма.
Российские провоенный телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что крушение потерпел вертолет Ми-8. Официального подтверждения этой информации, в том числе со стороны Минобороны, нет.