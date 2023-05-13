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13:24 (мск), источник: RTVi

В Брянской области упал вертолет

В городе Клинцы Брянской области потерпел крушение вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за возгорания двигателя воздушного судна.

Источник: Reuters

Принадлежность вертолета и информация о пострадавших уточняется, сообщил собеседник ТАСС.

По данным телеграм-канала Baza, перед падением вертолет «долго кружил» над городом, после чего упал в частном секторе. Как пишет Mash, на месте падения начался сильный пожар.

В телеграм-канале «Подслушано Клинцы» выложили несколько видеозаписей очевидцев инцидента. В частности, на одном из видео слышен взрыв во время полета вертолета. В другом ролике запечатлен момент падения загоревшегося вертолета. Лопасть вертолета упала на дорогу. На месте крушения виднеется столб дыма.

Российские провоенный телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что крушение потерпел вертолет Ми-8. Официального подтверждения этой информации, в том числе со стороны Минобороны, нет.

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