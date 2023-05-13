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14:10 (мск), источник: ТАСС

В Брянской области разбился Су-34

Судьба находившихся на борту устанавливается.

Источник: AP 2022

ТАСС, 13 мая. Истребитель Су-34 потерпел крушение в субботу в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства катастрофы выясняются.

Ранее в Брянской области разбился вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа.

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"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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