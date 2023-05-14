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09:37 (мск), источник: ТАСС

Батареи САУ «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Расчеты батарей самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М «Акация», в составе которых военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы, нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М “Акация” с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в составе батарей САУ боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах округа, в том числе в тыловых районах проведения специальной военной операции.

В министерстве рассказали, что передвижения живой силы противника смогли выявить расчеты беспилотных летательных аппаратов. Координаты района были переданы в пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийский удар по выявленным огневым точкам укрепрайона ВСУ. Расчеты САУ успешно выполнили боевую задачу и тут же сменили огневую позицию.

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