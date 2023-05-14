Батареи САУ «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ

«На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М “Акация” с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что в составе батарей САУ боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах округа, в том числе в тыловых районах проведения специальной военной операции.
В министерстве рассказали, что передвижения живой силы противника смогли выявить расчеты беспилотных летательных аппаратов. Координаты района были переданы в пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийский удар по выявленным огневым точкам укрепрайона ВСУ. Расчеты САУ успешно выполнили боевую задачу и тут же сменили огневую позицию.