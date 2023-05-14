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19:24 (мск), источник: © РИА Новости

Израиль заявил об уничтожении всех главарей «Исламского джихада» в Газе

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.

Источник: Reuters

«При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку “Исламского джихада” в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов “Джихада”, склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое», — сообщил он.

Премьер поблагодарил командиров и бойцов ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК, а также граждан Израиля за «проявленную стойкость».

Военная операция ЦАХАЛ «Щит и стрела» по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад» началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.

Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.

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