Израиль заявил об уничтожении всех главарей «Исламского джихада» в Газе

«При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку “Исламского джихада” в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов “Джихада”, склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое», — сообщил он.
Премьер поблагодарил командиров и бойцов ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК, а также граждан Израиля за «проявленную стойкость».
Военная операция ЦАХАЛ «Щит и стрела» по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад» началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.
Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.