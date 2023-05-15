Бастрыкин рассказал об основной схеме блогеров для уклонения от уплаты налогов

Ранее уголовные дела о неуплате налогов были возбуждены в отношении популярных блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. «Исходя из имеющихся материалов уголовных дел, основными схемами уклонения от уплаты налогов, которые использовались блогерами, являются так называемые схемы искусственного дробления бизнеса», — сказал он.
По словам Бастрыкина, суть такого способа минимизации налоговых обязательств заключается в создании видимости ведения какой-либо хозяйственной деятельности несколькими хозяйствующими субъектами, находящимися на льготных режимах налогообложения, в целях получения необоснованной налоговой выгоды.
Глава СК пояснил, что к таким способам прибегают, когда доходы от предпринимательской деятельности не позволяют использовать специальные налоговые режимы, для которых установлены льготные налоговые ставки.
«В этих целях предприниматель действует как единое целое и, чтобы не платить налоги по общей системе налогообложения, распределяет поступающую выручку на подконтрольных ему лиц (как правило, близких, знакомых, работников), которые создают видимость реальной деятельности», — добавил Бастрыкин.
Он отметил, что при этом их доходы позволяют применять льготный режим налогообложения и уплачивать налоги в меньшем размере, чем предприниматель должен был бы заплатить. «Именно такие схемы применялись блогерами. Получая от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов доход, с которого подлежали уплате налоги по общеустановленной системе налогообложения, они распределяли его на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих льготные режимы налогообложения», — заключил глава СК.