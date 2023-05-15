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13:41 (мск), источник: © РИА Новости

СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пятнадцатого мая 2023 года в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow», — говорится в публикации.

Из-за взрывов в семи домах и административном здании повреждено остекление, добавили в ведомстве.

О новом ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал.

Это уже третий обстрел с применением ракет, поставленных киевскому режиму Великобританией, которому подвергается столица ЛНР.

Первый удар ВСУ нанесли вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам». Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом были сбиты российскими истребителями.

Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.

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