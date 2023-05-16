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14:57 (мск), источник: © РИА Новости

Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки

Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали неизвестные подземные толчки.

Источник: AP 2022

ЦЮРИХ, 16 мая — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения в районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).

По его информации, в минувшие выходные жители датского острова были напуганы подземными толчками, происхождение которых власти не могут объяснить.

«Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности», — говорится в публикации.

По мнению сейсмологов, это могли быть волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере.

«Однако исследователи не могут сделать вывод о том, что вызвало эти мощные волны давления», — цитирует агентство заявление Geus.

Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.

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