14:57 (мск), источник: © РИА Новости
Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали неизвестные подземные толчки.
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ЦЮРИХ, 16 мая — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения в районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).
По его информации, в минувшие выходные жители датского острова были напуганы подземными толчками, происхождение которых власти не могут объяснить.
«Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности», — говорится в публикации.
По мнению сейсмологов, это могли быть волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере.
«Однако исследователи не могут сделать вывод о том, что вызвало эти мощные волны давления», — цитирует агентство заявление Geus.
Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.