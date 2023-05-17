У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия, Якутия и Хакасия, ДНР и Кабардино-Балкарской республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Уточняется, что из незаконного оборота изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов. А также ПЗРК «Игла», ПТУР «Фагот», 2 ракеты ПТРК «Конкурс», 19 гранатометов и огнеметов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей различных модификаций, более 59 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 387 артиллерийских снарядов, свыше 71 тысяч патронов различного калибра, 517 основных частей к огнестрельному оружию.
Кроме того, прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.