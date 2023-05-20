02:17 (мск), источник: РБК
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве произошло несколько взрывов, объявлена воздушная тревога. Администрация сообщила о работе ПВО и возгорании из-за падения обломков.
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В Киеве были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН. В городе с 0:41 объявлена воздушная тревога.
Киевская городская администрация указала в телеграм-канале, что работает ПВО. Ранее о работе ПВО предупредила и Киевская областная администрация. В области тоже воздушная тревога.
Позднее мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил о возгорании в результате падения обломков на крыше 9-этажного дома в ЖК в Днепровском районе на востоке Киева.
«Страна.ua» также пишет о взрывах в Житомирской и Черниговской областях. В обоих регионах также звучит воздушная тревога.
Минобороны России неоднократно сообщало, что наносило удары по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Кремль исключал атаки по жилым домам и социальной инфраструктуре и отмечал, что ударам подвергаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели.
Накануне ночью, 19 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых регионах сообщили о взрывах. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрыве, раздавшемся около 4:00. По его словам, «целью [удара] был объект критической инфраструктуры», какой, он не уточнил. В Киеве, сообщала горадминистрация, работала ПВО.
По данным ТСН, взрывы также были слышны в Николаевской области Украины и в Кривом Роге (Днепропетровская область). «Страна.ua» писала о взрывах в Хмельницкой области.
Минобороны России неоднократно сообщало, что наносило удары по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Кремль исключал атаки по жилым домам и социальной инфраструктуре и отмечал, что ударам подвергаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели.