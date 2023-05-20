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02:17 (мск), источник: РБК

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве произошло несколько взрывов, объявлена воздушная тревога. Администрация сообщила о работе ПВО и возгорании из-за падения обломков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

В Киеве были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН. В городе с 0:41 объявлена воздушная тревога.

Киевская городская администрация указала в телеграм-канале, что работает ПВО. Ранее о работе ПВО предупредила и Киевская областная администрация. В области тоже воздушная тревога.

Позднее мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил о возгорании в результате падения обломков на крыше 9-этажного дома в ЖК в Днепровском районе на востоке Киева.

«Страна.ua» также пишет о взрывах в Житомирской и Черниговской областях. В обоих регионах также звучит воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно сообщало, что наносило удары по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Кремль исключал атаки по жилым домам и социальной инфраструктуре и отмечал, что ударам подвергаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели.

Накануне ночью, 19 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых регионах сообщили о взрывах. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрыве, раздавшемся около 4:00. По его словам, «целью [удара] был объект критической инфраструктуры», какой, он не уточнил. В Киеве, сообщала горадминистрация, работала ПВО.

По данным ТСН, взрывы также были слышны в Николаевской области Украины и в Кривом Роге (Днепропетровская область). «Страна.ua» писала о взрывах в Хмельницкой области.

Минобороны России неоднократно сообщало, что наносило удары по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Кремль исключал атаки по жилым домам и социальной инфраструктуре и отмечал, что ударам подвергаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели.

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