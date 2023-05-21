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05:30 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийским расчетом гаубицы “Мста-С” с применением высокоточного боеприпаса “Краснополь” уничтожен склад артиллерийских боеприпасов в населенном пункте Тищенковка. Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны», — сказал Зыбинский.

По его словам, в ходе боевых действий на купянском направлении артиллерийскими расчетами группировки войск «Запад» огнем из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожены три минометных расчета и пикап с личным составом противника в районе населенных пунктов Бугаевка, Молчаново и Вишнево.

«Расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 “Тюльпан” во взаимодействии с расчетами противотанковых ракетных комплексов в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Вишневая уничтожено шесть наблюдательных постов и один расчет беспилотного летательного аппарата», — добавил Зыбинский.

Последняя модификация снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы (26 км), также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

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