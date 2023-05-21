Немецкие СМИ нашли два ведущих на Украину следа в деле о подрыве «Северных потоков»

На Украину, согласно расследованию, ведет еще один след: польская компания, которая арендовала яхту, называет в официальных документах президентом женщину, проживающую на Украине.
По данным СМИ, мужчине, который может быть причастен к подрывам «Северных потоков», около 20 лет. Он родом из города к юго-востоку от Киева. На фотографиях в соцсетях изображен молодой человек — иногда в военной форме, каске и с броскими татуировками. Сообщается, что ранее он служил в пехотном подразделении вооруженных сил Украины. Связаться с мужчиной не удалось.
Родственник объяснил по телефону, что в настоящее время мужчина служит в армии и не покидал Украину прошлой осенью, когда якобы готовились взрывы. Украинские правительственные учреждения оперативно на запрос по этой информации не ответили.
Также СМИ выяснили, что польская компания, которая арендовала «Андромеду», называет в официальных документах президентом женщину, проживающую на Украине. По телефону женщина подтвердила, что является президентом компании, дальнейшие устные и письменные вопросы она оставила без ответа. СМИ предполагают, что компания, зарегистрированная в качестве туристического агентства, является подставной, так же как, возможно, и ее президент. У туристического агентства нет веб-сайта, в течение многих лет оно не показывало значительных продаж, но в 2020 году его доход составил €2,8 млн.
Официальные органы Польши, Швеции, Дании и Германии отказались комментировать результаты этого расследования.
26 сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли огромные утечки газа. Швеция сообщила, что причиной аварии послужили взрывы. Генпрокуратура РФ расценила происшедшее как «акт международного терроризма». Ответственность за атаку до сих пор никто не взял.