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10:16 (мск), источник: © РИА Новости

Алексея Панина объявили в розыск

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, его карточка появилась в ведомственной базе.

Источник: © РИА Новости

«Панин Алексей Вячеславович», — указано в ней.

В начале мая источник сообщил РИА Новости, что на артиста завели уголовное дело об оправдании терроризма.

Панин неоднократно негативно высказывался против российского государства и военной операции на Украине. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: устроил пьяный дебош в самолете, делал заявление о «неоднозначной победе» СССР в Великой Отечественной войне, оскорбил полицейского в Петербурге.

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