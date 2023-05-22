10:16 (мск), источник: © РИА Новости
Алексея Панина объявили в розыск
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, его карточка появилась в ведомственной базе.
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«Панин Алексей Вячеславович», — указано в ней.
В начале мая источник сообщил РИА Новости, что на артиста завели уголовное дело об оправдании терроризма.
Панин неоднократно негативно высказывался против российского государства и военной операции на Украине. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: устроил пьяный дебош в самолете, делал заявление о «неоднозначной победе» СССР в Великой Отечественной войне, оскорбил полицейского в Петербурге.