ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область

«С девяти часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — написал он.
По словам губернатора, в селе Козинка из-за минометного обстрела загорелся частный дом, еще один получил значительные повреждения, пострадали также забор и автомобиль. В селе Гора-Подол начался пожар на складе сена местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений там нет. А в селе Замостье повредило забор частного дома.
«Все оперативные службы на месте. Начинают подворовой обход территорий», — добавил Гладков.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Десятки мирных жителей погибли и получили ранения. С апреля 2022 года на всей территории региона действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.