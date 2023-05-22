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12:41 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Украины продолжался несколько часов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С девяти часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — написал он.

По словам губернатора, в селе Козинка из-за минометного обстрела загорелся частный дом, еще один получил значительные повреждения, пострадали также забор и автомобиль. В селе Гора-Подол начался пожар на складе сена местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений там нет. А в селе Замостье повредило забор частного дома.

«Все оперативные службы на месте. Начинают подворовой обход территорий», — добавил Гладков.

Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Десятки мирных жителей погибли и получили ранения. С апреля 2022 года на всей территории региона действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

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