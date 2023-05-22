13:21 (мск), источник: ТАСС
Романа Протасевича помиловали
МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич в понедельник проинформировал, что был помилован. Об этом сообщило агентство БелТА.
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Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тогда инстанция постановила оставить его под домашним арестом до вступления приговора в силу.