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18:30 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области ввели правовой режим КТО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — заявил глава региона.

Теперь у жителей будут проверять документы, удостоверяющие их личность. Кроме того, перестанут работать организации и производства, в которых используют взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации.

Кроме того, с утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины, пострадали несколько человек. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.

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