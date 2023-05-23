Суд ДНР приговорил боевика «Азова» к пожизненному заключению

Кыркалов признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии (пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
Суд установил, что 12 апреля 2022 г. военнослужащие «Азова» захватили двоих российских военных в Мариуполе в плен. 15 апреля Кыркалов, «будучи недовольным складывающейся для украинских воинских формирований боевой обстановкой, сопровождающейся большими потерями», вывел из подвала военнопленного в наручниках и с завязанными глазами и не менее трех раз выстрелил ему в затылок. Кыркалов вину не признал.
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В конце 2022 г. председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил об обнаружении 3000 тел убитых местных жителей после того, как украинские военные оставили Мариуполь.