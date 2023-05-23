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17:56 (мск), источник: ТАСС

На территории Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменен. Об этом сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован», — написал он в Telegram-канале.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, в связи с этим в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.

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