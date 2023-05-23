На территории Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

«Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован», — написал он в Telegram-канале.
Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, в связи с этим в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.
Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.