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11:09 (мск), источник: Ведомости

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

«Пик тревожности» вокруг ситуации с Артемовском (украинское название — Бахмут) прошел, риск минимизирован, но все же существует, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Пушилин сообщил, что в Артемовске начались работы по предварительному разминированию. По его словам, после окончания работ по разминированию в город можно будет пригласить специалистов для оценки состояния инфраструктуры.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. Он уточнил, что до 25 мая бойцы ЧВК осмотрят территорию и после создания оборонительных линий передадут город военным. В ночь на 21 мая освобождение Артемовска подтвердили в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и российских военных со взятием города. В пресс-службе Кремля уточнили, что всех отличившихся в боях при Артемовске представят к государственным наградам.

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