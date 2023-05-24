Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — его слова приводит «РИА Новости».
Ранее Пушилин сообщил, что в Артемовске начались работы по предварительному разминированию. По его словам, после окончания работ по разминированию в город можно будет пригласить специалистов для оценки состояния инфраструктуры.
20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. Он уточнил, что до 25 мая бойцы ЧВК осмотрят территорию и после создания оборонительных линий передадут город военным. В ночь на 21 мая освобождение Артемовска подтвердили в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и российских военных со взятием города. В пресс-службе Кремля уточнили, что всех отличившихся в боях при Артемовске представят к государственным наградам.