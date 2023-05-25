Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ

«Уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка ДНР и Розовка ЛНР удалось пресечь действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также действия украинской ДРГ были пресечены в районе населенного пункта Владимировка ДНР. За сутки средствами ПВО перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, добавили в ведомстве.
В общей сложности за сутки на всех направлениях ВСУ потеряли до 660 военных.
24 мая Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили беспилотные быстроходные катера Украины, которые пытались атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Корабль выполнял задачи по «обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов “Турецкий поток” и “Голубой поток” в исключительной экономической зоне Турецкой Республики».
Вооруженные силы Украины пытались атаковать судно тремя беспилотными быстроходными катерами, но безуспешно, так как они были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. В Минобороны добавили, что корабль «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.