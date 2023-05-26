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07:25 (мск), источник: Life.ru

Оперштаб подтвердил информацию о взрыве в центре Краснодара

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о взрыве в районе улицы Морской. По данным штаба, в результате происшествия никто не пострадал.

«По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на улице Морской, 54/2», — сказано в сообщении.

Также указано, что было зафиксировано повреждение кровли и окон здания. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Как писал ранее Лайф, жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе. Они утверждали, что видели в небе некий объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. Позже их версия подтвердилась: в распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места падения дрона, рухнувшего ночью в Краснодаре.

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