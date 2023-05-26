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22:25 (мск), источник: ТАСС

Мужчина пострадал при обстреле Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Мужчина получил травмы головы и ноги при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение», — проинформировал глава региона.

По его словам, в Шебекине осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы у шести легковых автомобилей, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода.

В селе Безлюдовка повреждена линия электропередачи. Без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. «Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — добавил губернатор.

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