Мужчина пострадал при обстреле Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ

«Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение», — проинформировал глава региона.
По его словам, в Шебекине осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы у шести легковых автомобилей, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода.
В селе Безлюдовка повреждена линия электропередачи. Без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. «Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — добавил губернатор.