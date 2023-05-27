В Псковской области произошел взрыв

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате атаки двух беспилотников.
«Предварительно, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы по итогам работы оперативной группы», — написал губернатор.
Деревня Литвиново в Невельском районе региона находится недалеко от границы с Белоруссией. Расстояние от Пскова до Литвиново — около 250 км по дороге.