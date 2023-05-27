Российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, за сутки системы ПВО ликвидировали 12 дронов ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Как уточнили в министерстве, всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 4353 беспилотных летательных аппарата, 429 военных самолетов и 235 вертолетов.
В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям «на суверенной территории Украины». С тех пор ВСУ несколько раз наносили удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск. Накануне источник РИА Новости сообщил, что две Storm Shadow упали в Мариуполе.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.