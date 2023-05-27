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17:01 (мск), источник: ТАСС

Брянский губернатор опроверг информацию о попытке проникновения украинской ДРГ в регион

ТАСС, 27 мая. Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг информацию о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

С территории Украины были обстреляны три населенных пункта, после чего огневые точки ВСУ были подавлены, сообщил глава региона в Telegram-канале.

«Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было. Сегодня ВСУ обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет. В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и Вооруженными силами РФ были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены», — написал Богомаз.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на территорию Брянской области проникла группа украинских диверсантов.

Губернатор призвал жителей региона пользоваться только официальными источниками информации.

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