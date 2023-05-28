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10:13 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке дронами, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Спецоперация на Украине

«Это была самая массированная… атака дронами на столицу», — приводит администрация слова Попко, который уточнил, что атака была самой массированной с начала спецоперации.

Он добавил, что ночью воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов.

Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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