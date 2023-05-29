Аналитики заявили, что Россия сбила почти все дроны Bayraktar на Украине

Подобные TB2 аппараты хорошо выполняют свои функции без присутствия на поле боя сложных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО — мы видели это в Ливии и в Нагорном Карабахе», — пояснил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.
BI указывает, что Украина с начала российской военной операции отчитывалась о получении 50 Bayraktar TB2, но к концу 2022-го дроны этой модели практически перестали появляться на поле боя. По словам Бендетта, «как только российские военные объединились, они смогли сбить много TB2».
Аналитик при этом отметил, что украинские военные адаптировались и применяют современную оптику и датчики Bayraktar TB2, чтобы «направлять другие беспилотники для атак».
В апреле 2023-го заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин отчитался, что российские военные уничтожили более ста дронов Bayraktar.
Об успешном противодействии российских войск украинским дронам рассказывал источник The Economist. «Русские очень, очень хороши в том, что они делают. “Они занимаются черной магией в электромагнитной защите. Они могут глушить частоты, подделывать GPS, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто упадет с неба”, — говорил собеседник издания. По данным газеты, при этом подавить работу систем Starlink, используемой украинской армией, непросто.