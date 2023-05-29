Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины

Мощные взрывы раздались в украинской столице около трех часов ночи. Мэр Виталий Кличко сообщил об ударах по Голосеевскому, Подольскому, Святошинскому районам Киева. По его словам, пострадавших нет.
«В Святошинском районе, где упали обломки, спасатели ликвидируют пожар, — написал он в своем Telegram-канале. — На всех местах вызовов, куда уехали столичные медики, пострадавших нет».
О повреждении объектов портовой инфраструктуры сообщили в военной администрации Одесской области.
«Тревожная ночь, почти четыре часа была ракетная опасность. По данным военных, есть попадания обломков по объектам портовой инфраструктуры. Сейчас последствия этой ночной атаки уточняются», — сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
На Полтавщине ночью тоже было громко. Глава обладминистрации Дмитрий Лунин объяснил звуки взрывов работой украинской противовоздушной обороны.
«Неспокойная ночь на Полтавщине. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БПЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушении не поступало», — сообщил он в своих соцсетях.
Об атаках на военные объекты ВСУ и объекты критической инфраструктуры Украины сообщил и глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов. Взрывы также звучали в Хмельницкой и Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.