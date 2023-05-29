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11:44 (мск), источник: © РИА Новости

Белгородская область подверглась удару со стороны Украины

БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Власти Белгородской области предупредили, что Шебекино, которое обстреливали в субботу и воскресенье, а также два соседних села подверглись удару со стороны Украины.

Спецоперация на Украине
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Смс-оповещения с содержанием «ведется обстрел» и «спуститесь в подвал (укрытие)» с 10.00 мск в течение часа получали жители города Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка. Все населенные пункты находятся вблизи украинской границы.

Шебекино 27 мая подверглось массированному обстрелу со стороны Украины, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших — девочка 15 лет с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией.

Смс с уведомлениями рассылает РСЧС. Это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

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