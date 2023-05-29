Российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской народной республики, Ясное Донецкой народной республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9324 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц специальной военной автомобильной техники.