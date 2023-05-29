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14:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 14 беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской народной республики, Ясное Донецкой народной республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9324 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц специальной военной автомобильной техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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