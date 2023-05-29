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18:50 (мск), источник: © РИА Новости

Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что после произошедшего понадобилась медицинская помощь супруге и маме погибшего. «Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал Гладков.

Очередной обстрел не обошелся без разрушений. В Графовке в десяти домах выбило окна взрывной волной, осколками посекло фасады и заборы. Также повреждены хозпостройка и линия электропередачи.

«Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В данных населенных пунктах повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте, подворовой обход продолжается», — сообщил Гладков.

Шебекино регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В субботу, 27 мая, город Шебекино, по словам губернатора, подвергся самому массированному обстрелу. В результате погиб один человек, три получили ранения. Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. В воскресенье обстрелы продолжились — по округу нанесли 116 ударов, было совершено 14 атак на пункт пропуска.

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