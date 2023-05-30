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15:17 (мск), источник: ТАСС

По всей Украине происходят отключения света

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Отключения электроэнергии во вторник происходят по всей Украине. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

Спецоперация на Украине

«30 мая с 13:28 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении в Telegram-канале энергохолдинга.

В то же время глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале написал о том, что в области нет света «из-за сбоя в сети электроснабжения».

Ранее одесское издание «Думская» сообщило, что в городе остановился электротранспорт, а в некоторых домах исчез свет. Украинское издание «Страна» сообщало об отключении света в некоторых районах Харькова, Винницы, Полтавы, а также про экстренные отключения в Днепропетровской области.

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