МВД объявило в розыск трех украинских генералов

«Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе без уточнения, по какой именно статье. Также в базе значатся Александр Локота и Андрей Грищенко, розыск которых ведется по уголовной статье.
Следственный комитет РФ в марте предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику, а также замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В ведомстве отметили, что за время пребывания в должностях с 2016 года в результате их командования боевыми действиями в Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранения получили около 1 тыс. человек.