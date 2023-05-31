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07:21 (мск), источник: ТАСС

МВД объявило в розыск трех украинских генералов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Три генерала Украины, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник, обвиняемые в гибели более 500 мирных жителей Донбасса, объявлены в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе без уточнения, по какой именно статье. Также в базе значатся Александр Локота и Андрей Грищенко, розыск которых ведется по уголовной статье.

Следственный комитет РФ в марте предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику, а также замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В ведомстве отметили, что за время пребывания в должностях с 2016 года в результате их командования боевыми действиями в Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранения получили около 1 тыс. человек.

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