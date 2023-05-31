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10:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Рыбинском районе в ДТП погиб таксист и пассажир

Водитель не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров.

В Рыбинском районе водитель, незаконно оказывающий услугу по перевозке пассажиров, совершил ДТП. В результате погиб сам водитель и 32-летний пассажир, сообщили в общественно-политической газете Рыбинского района «Голос времени». Также серьёзно пострадал 37-летний пассажир. По предварительным данным, в районе поворота на с. Успенка Toyota Vista опрокинулась на дорогу и съехала в кювет.

В момент ДТП никто пристёгнут не был. По словам участника аварии, пассажиры направлялись из Красноярска в Заозёрный на автомобиле, водителя которого нашли через приложение такси. Госавтоинспекторами установлено, что водитель не имеет разрешительных документов на перевозку пассажиров.

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