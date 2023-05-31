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12:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Оперштаб раскрыл детали второй за сутки атаки дрона на нефтезавод на Кубани

Упавший на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) беспилотник разбился. Детали об атаке дрона сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

Также стало известно, что неопознанный дрон рухнул на территорию завода около четырех утра по местному времени. Инфраструктура НПЗ не повреждена. Возгорание в результате инцидента не последовало. В 9:20 утра дрон был уничтожен взрывотехниками. Сейчас на месте работают спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов.

О второй за сутки атаке дрона на нефтезавод на Кубани стало известно утром 31 мая. Предварительно, беспилотник летел со стороны села Львовское.

За пять минут до этого под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, после атаки дрона загорелась одна из установок по перегонке мазута, никто не пострадал.

В ночь на 26 мая с помощью беспилотников впервые был атакован Краснодар. Над городом сработала система противовоздушной обороны, однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.

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