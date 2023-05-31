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12:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила последний украинский боевой корабль, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Двадцать девятого мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины “Юрий Олефиренко”, — говорится в сводке.

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