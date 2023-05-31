Пушилин: разминирование «Азовстали» планируется завершить к лету 2024 года

«В настоящий момент мы приступили к разминированию территории “Азовстали” и к лету следующего года планируем завершить данную работу», — заявил он (цитата по ТАСС).
Территория завода составляет около 10 кв. км, уточнил Пушилин. Он также отметил сложность участка и добавил, что предстоит «очень-очень много» работы. По его словам, у завода уже есть «стратегические инвесторы» и планы дальнейшего развития.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. На следующий день российские военные начали вести бои в Мариуполе. Уже 21 апреля город полностью перешел под контроль российской армии, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако часть украинских бойцов оставалась заблокированной на территории «Азовстали». 20 мая Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении завода.
Мариуполь находится в ДНР. 30 сентября 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.