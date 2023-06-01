03:45 (мск), источник: © РИА Новости
В Киеве и области прогремели взрывы
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
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Ранее там, а также в нескольких других регионах Украины прозвучала воздушная тревога.
«В регионе уже работают силы ПВО», — говорится в сообщении обладминистрации в телеграм-канале.
Мэр столицы Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в Днепровской и Деснянском районах Киева произошло падение обломков снарядов.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.