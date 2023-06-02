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14:28 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
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«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве.

Министерство уточнило, что военные поразили все назначенные цели.

За минувшие сутки спецназ «Ахмат» продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а Южная группировка войск вела активные действия в районе Авдеевки.

Всего на Донецком направлении противник потерял:

  • до 50 военных;
  • четыре боевые бронированные машины и два пикапа;
  • три гаубицы Д-20;
  • две боевые машины РСЗО «Град»;
  • две артиллерийские системы М777 и самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Там российские военные уничтожили до 150 украинских бойцов, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, а также наземную станцию управления беспилотниками.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных, на Краснолиманском направлении — до 60 бойцов, на Купянском направлении — до 70 человек.

Кроме того, силам ПВО удалось сбить самолет Су-25 и 29 БПЛА противника, а также перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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