«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве.
Министерство уточнило, что военные поразили все назначенные цели.
За минувшие сутки спецназ «Ахмат» продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а Южная группировка войск вела активные действия в районе Авдеевки.
Всего на Донецком направлении противник потерял:
Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Там российские военные уничтожили до 150 украинских бойцов, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, а также наземную станцию управления беспилотниками.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных, на Краснолиманском направлении — до 60 бойцов, на Купянском направлении — до 70 человек.
Кроме того, силам ПВО удалось сбить самолет Су-25 и 29 БПЛА противника, а также перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.