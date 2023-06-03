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00:03 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 120

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поезда в индийском штате Одиша возросло до 120, сообщает издание India Today.

Источник: AFP 2022

«По меньшей мере 120 человек погибли… в результате аварии в пятницу», — говорится в сообщении издания.

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что по меньшей мере 80 человек погибли, еще 850 пострадали при столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша.

Столкновение поездов произошло в пятницу, около 19.20 местного времени (16.50 мск), недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10−12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик для наблюдения за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.

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